恆大集團發布獲利預警 去年純益大跌50% 股價崩逾15%

主營中國房地產的中國恆大集團公布獲利預警，恆大預估 2019 年核心業務純益及純益均將大跌，幅度約 50%。主要因為低售價的建案打折銷售，導致平均交屋單價下降所導致。

利空消息公布後，恆大集團股價一度跌崩逾 17%，之後跌幅保持在 16%～17% 之間。

資料來源: 新浪財經, 恆大日線走勢

公告內容顯示，預計 2019 年核心純益人民幣 408 億元，較 2018 年下降約 48%；純益則預計約人民幣 335 億元，較 2018 年下降約 50%。

恆大之前指出，公司 2019 年的合約銷售額為人民幣 6010.6 億元，年增 9%；2019 年合約銷售面積約為 5846.3 萬平方公尺，年增 11%；銷售均價為 10281 元 / 平方公尺。2020 年恆大的銷售目標為人民幣 6500 億元。

截至目前，恆大在今年前兩個月的合約銷售額約為人民幣 852.8 億元。

在香港掛牌交易的恆大集團，已計劃利用借殼深深房的方式回歸 A 股掛牌。但兩公司合併時間仍未定。

而深深房作為恆大回歸 A 股的合併對象，其從 2016 年 9 月開始暫停交易，至於仍未恢復交易。

恆大指出合併 A 股上市工作正在推動中，經過第一批和第二批戰略投資夥伴協商，一致同意將人民幣 700 億元股權投資增資協議中約定的實現重整上市期限延期，與第三批戰略投資人人民幣 600 億元的股權投資約定的期限保持一致性，即由 2020 年 1 月 31 日前延期至 2021 年 1 月 31 日。

此外，恆大集團旗下恆大健康也公布獲利預警，預估去年虧損約 49 億元人民幣，前年則是虧損人民幣 14.28 億元。集團表示，虧損由於新能源汽車業務處於初期投入階段，固定資產及設備、研發等相關費用及利息支出增加。集團控股公司、新能源汽車業務預計去年分別虧損約人民幣 20 億及人民幣 32 億元，同期健康管理業務預計純益達人民幣 3 億元。