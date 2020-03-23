官股3月豪砸507億元抗疫 台股依舊失守10年線 短線下挫風險升溫

受美股頻頻破底壓抑，儘管官股進場買超 35 億元，累計 3 月已豪砸 507 億元買超，台股仍難以抵禦外資賣壓，今 (23) 日量縮走跌重挫 344 點，終場收 8890 點，10 年線再度失守，分析師表示，疫情持續擴散下，台股短線跌勢難止，下檔先看 8523 點波段低點能否守住。

台股今天開盤跳空大跌近 400 點，指數低點下探 8850 點，在政府基金進場拉抬下，跌幅收斂縮小至 260 點，一度收復 9000 點整數關卡，來到 9029 點，但距 10 年線仍有半步之遙。

為搶救大盤跌跌不休頹勢，國安基金與政府基金雙管齊下進場拉抬，代表政府基金的官股券商，連 9 個交易日買超，今天單日買超 35 億元，累計 3 月以來官股已經豪砸 507 億元買超台股。

觀察官股今天買超標的主要鎖定權值股，包括台積電、鴻海、大立光蘋概三雄，另外，兆豐金、合庫金、玉山金、富邦金等，另外，統一、可成、中美晶等也是官股買超標的。

啟發投顧副總李永年表示，台股今天無量走跌，僅管早盤有國安基金進場護盤，但考量美股跌勢短線難止，國安基金為避免過度消耗護盤子彈，拉抬力道也有限。

李永年指出，美股暴跌主要受疫情影響，在疫情尚未控制前，大盤跌勢短線恐難止跌，台股在外資賣壓下也難逃走跌命運，短線先看能否守住上週波段低點 8523 點，若 8523 點失守恐將進一步下測 8200 點到 8000 點。

整體而言，隨著武漢肺炎疫情全球持續擴散，短線反彈恐將曇花一現，建議目前手上持股部位可趁早獲利了結改抱現金，並將持股比重降至 3 成，短線勿進場接刀。