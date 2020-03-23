益張擬配發3.5元現金股利 連兩年超額配發

肺炎疫情全球擴散，台商中國產線復工進度遭到干擾，置物架生產廠商益張 (8342-TW) 產線全在台灣，產能未受影響，且今年上半年訂單能見度高，公司今 (24) 日決議，擬配發每股 3.5 元現金股利，維持去年水準，股利殖利率 8.43%，也是連續兩年股利配發超過當年獲利。

益張去年營收為 12.73 億元，年減 12.22%，受惠高毛利商用設備產品比重提升，自動化製程改善，及原物料採購整合等多個降低成本因素，毛利率達 19.76%，年增 2.2 個百分點，稅後純益 1.02 億元，年減 10%，每股純益 3.05 元。益張董事會決議，每股擬配 3.5 元現金股利，其中，包括盈餘配發每股 2.0 元，另以資本公積配發 1.5 元。

益張去年應用於醫療照護、倉儲物流領域的高附加價值產品，占銷售比重由 2018 年的 10% ，提升到去年 15%，銷售金額增加 31%，特殊金屬材質包括不銹鋼及鋁合金應用擴大，這些高毛利產品，經過近幾年深耕經營，去年已取得成果，公司決定去年第四季開始，針對置物架量大且適合的客戶對象，擴大產品銷售。

益張生產基地與供應鏈都位於台灣，在美中貿易戰及新型冠狀病毒疫情上，都處於有利競爭位置，今年上半年訂單明確，估今年第 1 季營收將創 5 季以來新高，第 1 季及第 2 季營收都將優於去年同期。

益張主管指出，積極搶攻飯店、醫療用的置物架市場，今年也發現醫療用置物架出貨增加，受惠醫療機構加速更新設備，對第 1 季業績展望正面。

益張子公司去年出售嘉義大埔美工業區土地、廠房資產，處分利益 2092 萬元，依持股比例認列，預計可認 1674 萬元獲利，該筆款項在去年入帳。

益張嘉義大埔美工業園區仍有土地 7319 坪及完工建物 1799 坪，將由同一廠商一併承接，預計今年會完成移轉，最快第 3 季入帳。