標普：武漢肺炎疫情大流行將對亞太地區經濟造成620億美元損失

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情持續延燒，國際信評機構標普全球評級 (S&P Global Ratings) 在週一 (23 日) 預測，疫情將對亞太地區經濟體造成永久性收入損失，總計 6200 億美元。

該機構預期，疫情對亞太地區造成的經濟損失將從先前預估的 2110 億美元，上升至 6200 億美元，主要的損失將分布在主權、銀行、公司和家庭資產負債表上。此外，亞太地區全年經濟成長率預估為 2.7 %。

標普也預期，包含新加坡、香港、南韓以及日本的經濟成都將面臨收縮。此外，預計在 2020 年，中國的國內生產總值 (GDP) 成長率預期將放緩至 2.9%，不過在反彈的前提下，2021 年中國的 GDP 成長率預期為 8.4 %。

標普表示，有關疫情傳播速度及高峰期，仍存在高度的不確定性，不過部分政府當局估計疫情將在今年 6 月至 8 月達到頂峰，標普藉此推斷對經濟及信貸的影響，並預期各國疫情防範的措施，將令全球經濟陷入衰退。該機構指出：「我們認為遏制武漢肺炎疫情的措施已使全球經濟陷入衰退，並可能導致非金融企業借款人大量違約。」

資產管理機構 PIMCO 先前曾表示，面對武漢肺炎疫情的大流行，全球經濟衰退似乎越來越不可避免，需要採取更多措施來遏制危機。PIMCO 的全球經濟顧問 Joachim Fels 表示：「世界各地的財政和貨幣政策制定者必須全力以赴，以防止當前看來不可避免的衰退演變成蕭條，從而防止金融市場從資金回徹轉向崩潰。」