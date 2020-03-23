台2月手機銷量寫近10月新低 防疫手機A20意外擠進排行

據市調機構統計，由於春節假期後，手機市場買氣下滑，加上上市新機數量少，台灣 2 月手機銷量約 50.7 萬支，為近 10 個月低點，月減 20.65%、年減 0.4%，值得注意的是，近期疫情延燒，三星 A20 被視為防疫手機，單月銷量達 2.8 萬支，僅次於 Apple iPhone 11 128GB，位居第二。

蘋果依舊拿下銷售額、市占率、熱銷單機三項冠軍，其中，2 月市占率 33.5%、銷售額占整體市場逾 6 成，熱銷單機為 iPhone 11 128GB。

從 2 月熱銷單機來看，前 5 名均由蘋果及三星拿下，依序為 iPhone11 128G、Galaxy A20、iPhone 11 64G、Galaxy A51、Galaxy A30S，其中 Android 銷量最佳的 Galaxy A20，價格僅 4000 元左右，屬於中低階機款，加上近期台灣居家防疫升級，需透過手機定位方式掌握行蹤，因此，價格較低的 A20 躍升防疫手機，並推升銷量。

台灣三星電子企業創新與商用解決事業部副總李元榮也表示，除防疫手機銷量增加外，中小型 B2B 企業客戶遠距需求增加，帶動旗下解決方案需求提升 3 成。