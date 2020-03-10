〈三星新機登台〉三星S20系列5G手機預購首日報捷 3小時完售 頂規Ultra最熱銷

台灣三星首款 5G 手機 Galaxy S20 系列今 (10) 日預購首日傳捷報，其中頂規 Galaxy S20 Ultra 512GB 星空灰在預購開跑 3 小時全數完售，且全系列機型已超越去年 S10 系列首日預購數。

電子行動與資訊事業部副總陳啟蒙表示，全系列機型預購自今日 12 點開跑，短短 3 小時，已超越去年 S10 系列首日預購數，其中 Galaxy S20 Ultra 銷售占比衝上近 6 成，顯示台灣消費者對頂級效能、大容量、高規格的需求強烈。

電信商為增加未來 5G 用戶數，鎖定三星 S20 系列，中華電 (2412-TW) 表示，在 5G 開台前升級體驗方案「5G Pass 體驗」及「5G VIP Pass 自動升級禮遇」方案加乘下，獨家銷售 Galaxy S20 Ultra 512G 星空灰，預購開跑 1 小時內額滿，占整體比重 5 成。

遠傳 (4904-TW) 指出，據內部資料統計，S20 預購占比 3 成，其中遠傳獨家銷售的 S20 晴空粉色占 8 成，最受青睞；S20 + 預購占比則約 4 成；規格最高的 S20 Ultra 則有 3 成；台灣大 (3045-TW) 獨賣的 S20 晴空藍最早搶購一空，占整體 4 成，其次為 S20 星空灰，約佔 3 成。

三星 S20 預購首日報捷，台廠供應鏈包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)，石英元件廠晶技 (3042-TW)，散熱廠超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)，觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)，指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 等營運可望同步受惠。