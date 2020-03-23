樺漢獲客戶追單增產因應 下半年大單出貨今年營運樂觀

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 表示，目前客戶拉貨動能依然強勁，甚至有追單情形，公司以增四成產能因應，下半年隨著零售、彩票機訂單出貨，全年營運將逐季成長，估樺漢本身營收可望年增三成，加上子公司挹注，今年獲利仍可優於去年。

樺漢表示，歐美疫情雖然趨嚴，但客戶沒有取消訂單，反而有客戶擔憂後續運輸影響交貨，因此持續追加訂單，預期今年第一季將是營運谷底，營收估可持平去年同期。

樺漢也透露，疫情以來都沒有缺料問題，主要是缺工，但 3 月起逐漸排除，月初稼動率 75%，到上周稼動率已拉升至 140%，有助第二季營運回溫。

下半年來看，樺漢可望受惠零售、彩票機訂單出貨，推升營運逐季成長，其中，彩票機訂單打進國際系統整合大廠，目前手上有 6 個國家訂單，出貨動能可望一路延續至明年。

此外，樺漢也透過硬體搭載軟體，衍生新商業模式，除有助提升產品附加價值，加上進入門檻較高，競爭壓力也較小。

同時，樺漢也持續推升內部集合、整合、融合調整體質，在產品組合轉佳下，下半年起毛利率可望進一步的提升，且子公司除沅聖，其餘都可成長，另外去年贖回 CB、ECB 一次性費用今年已全數排除，公司看好，今年獲利將優於去年。