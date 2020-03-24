搶電子跌深的反彈行情

新冠疫情第一波衝擊是在中國大陸，而現在市場反應的是歐美疫情的爆發，算是新冠疫情的第二波利空。指數的部分，短線從 12100 點跌到波段低點，已經下跌超過 2700 點，特別是 3 月以來，大盤下跌超過 1700 點。短線的跌勢既急且深，明顯已經超賣，技術上來說有可能反彈。現在指數接近 10 年線，這是一個多空中期分界，金融海嘯時曾經跌破， 2008 年重回 10 年線後就不曾再破，接著走了 11 年的大多頭。

在這期間，指數曾兩度回撤 10 年線，但都成功守住，這次是第三次回撤，一旦關卡失守，修正行情的時間恐怕將拖長，因此多頭肯定會全力死守，國安基金可能也會介入。指數已經跌深且來到了重要的關卡，融資也已經來到 1125 億的歷史低檔，過去當融資出清，之後往往伴隨著顯著的反彈。行情比較差的時候，我們要來看反彈的壓力在哪裡，目前來看，應該是在 11000 點，這裡曾經是一個重要的關卡，上檔的反壓大抵在此。

手機供應鏈跌深是最大利多

很多人喜歡拿這次的疫情與 2008 年金融海嘯做對比，金融海嘯是金融事件所引起的利空與經濟面的衝擊，而這次是疫情的衝擊而不是經濟基本面的衝擊，理論上規模應該不會像 2008 年那樣。退一步來說，如果回到 2008 年你會怎麼做？肯定是等待落底，然後全部身家拚抄底，這是十幾年才有一次的機會；懂得在 2008 年，別人恐懼你貪婪的人，就成為了未來的贏家，這次也不例外。在這一波 3 月股災中很多股票跌深，跌 4-5 成的比比皆是。

聯發科 () 這波從 464 跌到 305，跌掉 34％，如今歐美利空來襲，跟聯發科比較無關，這也是為什麼大盤破底聯發科沒有破底的原因。供應鏈逐漸恢復，3 月份中國工廠已陸續複工，3 月營收肯定高於 2 月， 4 月營收還會比 3 月好，理論上營收低點已過，那麼股價的低點應該也就不遠了。

聯發科今年 EPS 預估有 20 元，股價跌到 305，本益比就是 15 倍，是 IC 設計股王信驊 () 的一半。IC 設計中還有沒有本益比更低的？有，群聯 () 去年 EPS 是 23 元，配息 13 元，現在股價跌到 230 元，殖利率 5.56％，如今 FED 將利率調到 0，待情勢回穩，資金勢必將擁向這樣高殖利率的股票。

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