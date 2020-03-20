〈台股盤後〉政策救市激勵信心回籠大漲552點 重回9200點

台股今 (20) 日在美股四大指數出現技術性反彈、政府祭三大救市策略，包含降息、限空令、國安基金備妥資金進場，股匯市同步走揚，蘋概三王、金融等權值股全面回神，台積電也完成填息，終場加權股價指數大漲 552 點或 6.37%，收在 9234.09 點，成交量 2340.27 億元，收復 10 年線、站回 9200 點。

觀察權值股今日表現，蘋概三王表現強勁扮演大盤上攻要角，台積電開高走高，順利完成填息，僅花兩天，終場上漲 8%，收在 270 元，股王大立光更大漲 325 元，亮燈漲停，鴻海重回 70 元，漲逾 6%，另外，IC 設計龍頭聯發科也攻上漲停。

高價股方面，股王大立光領軍下，股后信驊、矽力 - KY 同步亮燈漲停，精測、緯穎、旭準、譜瑞 - KY 等表現也不俗，金融族群也展開反攻，玉山金、永豐金亮燈漲停，國泰金、兆豐金、富邦金、中信金等同樣力守盤上。

盤面上具 5G 題材個股，再度成為資金追捧標的，散熱族群泰碩、奇鋐強攻漲停，雙鴻、健策、超眾表現也不俗，砷化鎵廠穩懋、全新、宏捷科皆攻上漲停。

依類股來看，包含電子金融、水泥、汽車等類股漲幅皆達 6%，統計盤上逾千檔上漲，其中 126 檔漲停，僅 75 檔在盤下震盪，台幣匯率方面，早盤一度貶值，但隨即強升，午盤仍強升逾 1 角，落在新台幣 30.4 元兌 1 美元附近波動。

法人表示，台股今在政府三利多加持下、美股反彈下，重回十年線、9200 點大關，顯示市場信心回籠，但全球肺炎疫情並未有趨緩降溫跡象，短期台股仍將面臨國際股市干擾、外資龐大賣壓，短期建議投資人謹慎看待。