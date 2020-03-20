【日盛投顧】站穩十年線 反彈有機會延續

◆盤勢分析

1. 大盤自 2019 年 08/06 低點 10，180 點上漲至 12，197 點共上漲 2，017 點，突破 2018 年高點 11，270 點，創 30 年新高，但也快速由 12，197 點拉回修正至 8，523 點，修正 3，674 點，反彈 0.2、0.382、0.5、0.618 及 0.8 分別為 9，258、9，926、10，360、10，794、11，462 點，03/20 高點 9，264 點已滿足反彈係數 0.2。週四美股反彈，禁空令及國安基金將進場的利多帶動下，週五台股開高走高震盪，最高點 9，264 點收復 10 年線 (9，110 點) 及 5 日線 (9，258 點) 但仍未收復 10 日線 (9，972 點)、月線(10，697 點)、年線(11，054 點)、半年線(11，420 點) 及季線 (11，485 點)，最低點 8，816 點守穩前低 8，523 點，終場指數上漲 552.75 點，漲幅 6.37%，收在 9，234.09 點，成交金額為 2，349 億元，大於 5 日均量(2，333 億元) 及 20 日均量(1，984 億元)。三大法人合計賣超 233.55 億元：外資賣超 219.07 億元、投信買超 6.83 億元、自營商賣超 21.32 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)、均線：支撐為 8，523 點至 8，800 點，壓力為 9，400 點至 9，500 點。

(3)、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值 (14) 位處超賣區，反彈有機會延續。

3. 櫃買指數漲幅 6.08%，收在 109.53 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 105 點附近，壓力為 115 點左右，KD 技術指標開口收斂，9 日 K 值 (10) 位處超賣區，有機會持續反彈。近期法人著墨較深的族群包括半導體、記憶體、5G、PCB、生技 / 防疫等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

半導體、5G、PCB、蘋概、生技 / 防疫帶頭反攻

1. 半導體：晶圓代工受惠大陸晶片去美化，帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽、3413 京鼎、3131 弘塑、6196 帆宣、3680 家登、6667 信紘科、3583 辛耘、3551 世禾等將因先進製程而迎來商機，IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、4947 昂寶 - KY、3661 世芯 - KY、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3443 創意等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等迎來成長動力。消費性產品將全面帶動氮化鎵 GaN 技術崛起，3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力等可望切入氮化鎵 GaN 及碳化矽 (SiC) 等市場搶食商機，3707 漢磊也將受惠。

2.PCB：ABF 基板需求強勁，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，2367 燿華、2313 華通受惠藍芽耳機需求夯，中小型的 8155 博智等近期轉強。

3. 蘋概：蘋果今年可望推出 5G 手機等新產品，5457 宣德、4938 和碩、6121 新普、1569 濱川、3376 新日興、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、2439 美律、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為族群指標。

4. 生技 / 防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光等。新冠肺炎全球擴散，6504 南六、4142 國光生、1732 毛寶、1730 花仙子、9103 美德醫療 - DR、1325 恆大、9919 康那香、3373 熱映、8341 日友等為相關題材個股。