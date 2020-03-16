行政院拍板 高中以下師生本學期禁出國 防堵境外移入

有鑑於全球疫情進入大流行，我國近期確診均為境外移入，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (16) 日宣布，行政院採納指揮中心的建議，認為這段時間不宜出國旅遊，決議高中以下的師生即日起禁止出國，至本學期上課日結束為止。

北部 1 名高中生自希臘旅遊返台後確診武漢肺炎 (COVID-19)，全台校園防疫繃緊神經，雙北、桃園、台中等地方政府今天陸續宣布，禁止高中以下師生出國，如有特殊原因個案，報准核定後才可出國。

行政院聽取指揮中心建議後，今天下午拍板，即日起，高中職以下師生禁止出國，直到本學期上課日最後一天 (7 月 14 日) 為止；針對大專院校的部分，會再跟教育部研議較全面的規劃。

指揮中心表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，除已公布列第三級的伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外，自 17 日零時起，東歐 13 國、中東 15 國與 1 地區、北非 5 國及中亞 9 國，也提升至第三級警告 (Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。

東歐丶中東丶中亞及北非各國與申根區國家往來密切，多國出現疫情，我國旅遊疫情建議已將多國提升至第三級警告，陳時中指出，外交部旅遊警示將會配合指揮中心升級，如有團體旅行或自由行的旅客面臨被迫取消行程，可參照觀光局公布的退費指標，保障自身消費權益。