桃機現返台潮 千人搶搭防疫計程車、雙北防疫旅館爆滿

台灣今 (19) 日凌晨起實施入境全面居家檢疫 14 天、禁止非本國籍人士入境等防疫邊境管制措施，桃園機場今晨起湧現大量入境人潮，上千人排隊搭乘防疫專車，機場也緊急增設採檢站，據了解，目前雙北防疫旅館已爆滿，為因應這波返台潮，各地方政府緊急推出配套措施。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，桃園機場今天清晨 5-7 點出現大量入境人潮，約有 2700 多名旅客，一度塞爆防疫計程車排班區域，排隊搭乘的人龍超過上百公尺，甚至還請求松山機場車隊來支援，截至下午已超過 5000 人入境。

陳宗彥指出，原本第一、第二航廈都各設置一個採檢站，因應入境人數增加，昨天晚間也緊急加設 2 個採檢站。而民眾從機艙門開啟、開始入境後，就有設置讓旅客做電子聲明的攔截點，雖然今天入境人數比昨天來得多，但入境速度比昨天縮短 1 小時，使用率已達 69%。

根據統計，截至昨晚為止，已經沒有日本、韓國的旅遊團，至於其他地區，不分東南亞、歐洲、北美、南美、北非等共有 85 團、1100 多人仍在國外。指揮中心強調，會請觀光局努力推廣電子聲明，同時也協調二大國籍航空業者讓旅客在外站時就能完成。

外交部自 19 日凌晨 0 時起，調升大洋洲相關國家的旅遊警示為「紅色」，非本國籍人士搭機來台者，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。另外，所有旅客入境也需要居家檢疫 14 天，不得搭乘大眾交通工具。

新境管規定引爆返國潮，導致需要居家檢疫的民眾暴增，據了解，雙北地區的防疫旅館目前已額滿，甚至向外縣市徵詢，觀傳局也接民眾陳情電話接到手軟。

台北市副市長黃珊珊表示，北市府即日起與白石集團瀚寓酒店合作，推動台北市第 3 間防疫旅館，但原則上也已額滿，目前量能明顯不足，會持續找尋適合的防疫旅館，不過為讓民眾能安心居家檢疫，即日起，其家人若因此入住北市合法旅館滿 14 天，預計將給予 7000 元補助；而台南市長黃偉哲也擔心現有防疫旅館不夠用，正找尋並規畫更多家協助防疫工作。