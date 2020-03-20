疫情衝擊 2月外銷訂單年減0.8% 前2月年減7.8%

經濟部統計處今 (20) 日公布 2 月外銷訂單 268.8 億美元，月減 18.8%，年減 0.8%，呈現連 2 黑，經濟部統計處處長黃于玲指出，因武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響業者中國產能、供應鏈及物流，各貨品均受疫情影響，累計今年前 2 月外銷訂單 639.8 億美元，年減 7.8%，

黃于玲表示，2 月整體外銷訂單海外生產比下降至 40.7%，主要受中國延後復工影響，比重創下 2016 年 6 月以來同月最低，相較金融海嘯、貿易戰減幅較大，但隨著中國廠商陸續復工，3 月可望回穩。

按貨品別觀察，黃于玲表示，資訊通信產品因筆電、手機及伺服器接單減少，年減 19.6%，但電子產品因半導體高階製程具競爭優勢，加上 5G 通訊等新興科技應用對電子零組件需求增加，帶動訂單成長，仍年增 7.7%，受肺炎影響相對較小。

光學器材因面板價格仍低於去年同期，加上疫情影響部分業者在中國大陸生產線停工，及背光模組接單減少，致年減 17%。

傳統貨品方面，黃于玲指出，由於中國延後開工，市場需求偏弱，加上塑化產品價格低於去年同期，接單均為負成長，其中基本金屬年減 5.5%、塑橡膠製品年減 11.7%、化學品年減 13.8%、機械年減 1.9%。

展望未來，黃于玲表示，台灣半導體先進製程具競爭優勢，加上 5G 通訊、高效能運算、AI、雲端伺服器、物聯網等新興應用持續拓展，可望挹注外銷訂單成長動能，但肺炎疫情蔓延全球，短期對生產、投資及終端產品需求造成影響，加上國際油價下跌，導致全球經濟前景不確定性升高，將抑低訂單成長動能。