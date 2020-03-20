疫情掀歐美居家健身風潮 岱宇獲電商客戶急追單

健身器材製造廠岱宇 (1598-TW) 表示，新冠肺炎疫情持續擴散，帶動家用健身需求增加，加上彰化全興廠及中國嘉興廠稼動率提升下，北美電商主要客戶追加訂單，出貨動能可望延續至第 2 季。

岱宇旗下品牌包括 SOLE、XTERRA、UFC 及 SPIRIT 等，岱宇指出，近期因疫情蔓延，掀起宅經濟居家健身需求增加，帶動北美地區線上訂單表現，此外，電商平台 Amazon、通路商 Academy 等備貨強勁，推升 3、4 月出貨恢復以往水準。

展望後市，岱宇表示，受到武漢肺炎疫情影響，本季訂單出貨遞延，不過自本月開始電商平台營運逐步提升，加上本季將完成新運動品牌 SOLE 併購案，並陸續有營收貢獻，及廠區復工率提升下，上半年營運不看淡。

岱宇日前以 2800 萬美元 (約新台幣 8.4 億元) 加上淨資產金額，取得北美第一大電商健身器材品牌廠 SOLE，朝自有品牌 OBM 業務轉型，岱宇指出，目前規劃擴增 SOLE 的產品線，如家用健身器材、輕商用產品等，預計今年第 3 季上市，可望添營運新動能。

岱宇 2 月營收 4 億元，月減 7.82%、年減 12.8%；累計前 2 月營收 8.34 億元，年減 30.78%。