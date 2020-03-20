盤前財經大事搶先讀2020年03月20日

今日操盤前瞻

日股休市一日

台灣 2 月外銷訂單

南韓 2 月 PPI

法說會：王道銀行、康舒、宏觀、 群聯

除權息：禾聯碩、泰金寶 - DR

限空令出鞘！金管會宣布跌幅逾 3.5% 股票 平盤以下禁止放空

肺炎疫情延燒，台股跌跌不休，金管會昨 (19) 日進一步宣布新的救市手段，即日起，當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。閱讀全文...

〈國安基金來了〉六次進場全獲利 專挑這兩大族群點火拉抬盤勢

肺炎疫情引爆全球股災，為遏止台股跌跌不休頹勢，國安基金委員會昨 (19) 日拍板傍晚啟動護盤機制，展開第 7 次危機護盤穩定金融市場秩序，攤開國安基金護盤標的，主要鎖定權值股、台灣 50 成分股點火拉抬盤勢，六次進場全都獲利了結出場。閱讀全文...

央行貨幣政策基調「更寬鬆」 暗示還有調降空間 但不會零利率

台灣央行昨 (19) 日將我國今年的經濟成長率 (GDP) 下修至 1.92%，為因應目前企業嚴峻的經營狀況，央行利率水準調降至歷史新低，總裁楊金龍將貨幣政策定調為「比現在更寬鬆」，透露還有調降空間，但也強調，台灣應該不會有零利率甚至負利率的情況，也無須採行非傳統貨幣政策工具。閱讀全文...

長榮航去年連 5 年獲利 保留現金配息率創 5 年低點

長榮航 (2618-TW) 昨 (19) 日公布去年財報，全年稅後純益 39.82 億元，年減 39.22%，每股純益 0.83 元，連 11 季獲利，也是連 5 年獲利，表現穩健，不過，董事會通過擬配發每股現金股利 0.25 元，配息率僅約 30%，是近 5 年最低，法人認為，應是為了保留現金因應今年經營困境。閱讀全文...

〈馬來西亞鎖國〉停工禁令放寬 奇力新、華新科可望復工

馬來西亞政府政策大轉彎，放寬行動管制令的標準，被動元件廠奇力新 (2456-TW) 電阻廠可望小規模復工 30%，華新科 (2492-TW) 怡保廠也可望重啟，滿足客戶需求。閱讀全文...



