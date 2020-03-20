環球晶昆山廠4月復工率可達9成 有助6吋矽晶圓出貨

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 馬來西亞廠昨 (19) 日獲准恢復營運生產，而中國昆山廠目前復工率已達 8 成，董事長徐秀蘭表示，有信心 4 月時復工率可達 9 成、甚至高於 9 成水準。由於 2 座廠均為 6 吋矽晶圓產能，在近期 6 吋以下市場供給吃緊下，昆山廠復工率持續拉升，將有助於環球晶出貨動能。

環球晶生產基地多元分散，在中國、日本、韓國與義大利等地都有產能，而 6 吋以下產能包括中國昆山廠、台灣廠與馬來西亞廠，現有產能均全線滿載，其中，馬來西亞廠昨日已獲馬國政府核准，正式恢復營運生產，將可如期供貨客戶，滿足強勁的訂單需求。

中國昆山廠先前受疫情影響而停工，目前復工率已達 8 成，將逐周成長，徐秀蘭並說，有信心 4 月時復工率可達 9 成，甚至可望高於 9 成水準。

受肺炎疫情影響，近來 6 吋以下矽晶圓供應吃緊，環球晶「有多少貨就出多少貨」，在昆山廠復工率持續拉升下，將為環球晶營運增添動能。

對於產業市況，徐秀蘭日前表示，雖然肺炎疫情在全球擴散，但部分客戶為求庫存穩定，增加訂單、要求提前出貨，第 2 季需求還是很好、仍健康，但疫情發展快速，情況每天都在改變，後續需求仍得觀望，不排除第二、三季可能出現客戶需求調整情況，但預期對需求的影響將是短期。