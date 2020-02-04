撿便宜？ 預期疫情帶動房價下跌  年後看屋數增加1成

武漢疫情對台灣影響暫時不大，不少購屋者甚至比對 17 年前 SARS 疫情、持續關注市場是否有降價物件拋出，積極看屋。中信房屋觀察農曆年後各店受疫情影響的狀況，除了春節期間大部分門市來客明顯減少的現象，年後門市甚至有來客增加 1 成、電話預約詢問也成長了 5%。

中信房屋總經理張世宗表示目前各門市均正常營運，未受武漢肺炎疫情而有明顯影響營運的現象，少數客戶雖要求延後改期帶看，中信房屋也積極聯繫並協調其他時間，不僅疫情未影響營業運作，在農曆春節開工後，門市反倒增加些許春節期間想看屋的客戶，甚至積極下了斡旋，顯示大部分客戶目前並未受到疫情的影響而對房市卻步，市場氛圍仍屬理性看待後市。

面對這次疫情，房產業者除加強宣導各店人員因應疫情的注意事項，與客戶互動時，也加強洽談環境與個人的清潔消毒，帶看房屋時也會先開啟門窗讓空氣流通，以避免密閉空間傳染的可能性，並配戴口罩、勤洗手等積極作為以降低客戶的擔憂；代銷業者更祭出看屋送口罩，希望降低疫情衝擊。

張世宗指出，疫情短期內對股市及經濟成長的影響較大，但對房市尚無觀察到有明顯影響，況且國內有 SARS 的過往經驗，買賣雙方都有心理準備，觀瞻 2003 年 SARS 爆發當年，全國建物買賣移轉棟數反而較前一年增長 9.2%，因此疫情如能在短時間內獲得舒緩，那麼房市交易也將能持續既有穩中有升的格局。