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台灣房市
疫情衝擊房市？業者：房價仍有撐 短期投機氣氛相對濃厚
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/26 10:41
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董宸瑋分析，建商體質健全、房價有撐，目前成交量低是因為購屋者多觀望。（圖/鈞驛廣告提供）
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