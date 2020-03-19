〈台股暴跌〉面板雙虎難敵賣壓續破底 一度跌停寫歷史新低價

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延全球，導致投資人信心潰散，美股、國際油價持續崩跌，台股今 (19) 日開低走低，盤中一度跌破 8600 點，大跌近 700 點，摜破 10 年線，盤面上面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 難敵賣壓襲擊，午盤皆一度打入跌停，雙雙破底，寫下歷史新低。

友達早盤跌破 7 元整數大關，最低打入跌停價 6.39 元，群創午盤前最低也打入跌停價位 5.08 元，皆寫下掛牌以來新低價位。

面板廠去年受中國新產能集中開出，導致供需失衡狀況惡化，拖累面板價格崩跌，友達、群創去年皆終結連 6 年獲利，分別大虧 191.85 億元、174.43 億元，展望今年，業者原預期今年在日本東京奧運等運動賽事，可望推升需求成長，營運將逐步好轉，但近期肺炎疫情也讓相關訂單出現變數。

美系外資就出具報告指出，雖然市場寄望運動聯賽加速面板價格漲勢，但受疫情衝擊，面板價格漲勢恐在第 2 季結束，甚至因消費端需求下滑，市場再次恐再出現供過於求，讓面板營運再度承壓，因此大幅下修友達、群創目標價到 5.4 元、4.8 元，維持賣出評級。

友達 2 月合併營收 176.9 億元、月增 14.2%、年減 14.9%，累積今年前 2 個月合併營收 331.79 億元，年減 21.59%，群創 2 月合併營收為新台幣 141.32 億元，月減 14.77%、年減 22.1%，為 2010 年 2 月以來單月新低。