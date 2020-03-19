國安基金牛棚熱身無用 台股早盤暴跌400點 四天市值蒸發4兆

美股跌不休，台股今 (19) 日在恐慌性賣壓砍殺下，台積電、金融族群領跌，早盤跳空大跌重挫逾 400 點，直接摜破 9000 點、10 年線關卡，指數低點下探 8740 點，上市公司市值本週以來已大舉蒸發 4 兆元。

武漢肺炎疫情重傷全球股市，美股道瓊指數大跌 1338 點，失守 2 萬點關卡，幾乎把美國總統川普上任以來漲幅全部吐回，為防止美股跌勢難止拖累台股盤勢，金管會與財政部兩大部會昨 (18) 日聯手出擊，國安基金昨晚更提前預告，今天下午 5 時即將召開臨時委員會討論是否進場護盤，企圖挽救市場岌岌可危的信心。

台股 4 年來二度跌破 10 年線，上一次是 2016 年 1 月 11 日受國際股市大跌影響，台股重挫逾 160 點下探至 7726 點，國安基金護盤下跌幅收斂至 105 點，指數收在 7788.42 點，仍失守 10 年線關卡。

回顧國安基金過去共有 6 次進場護盤經驗，包括 2000 年 3 月 15 日總統大選首次政黨輪替、2000 年 10 月 2 日則因核四停建、以巴衝突進場，2004 年 5 月 19 日因總統大選，加上兩岸關係緊張第三度進場。

2008 年 9 月 19 日因市場遭逢金融海嘯、2011 年 12 月 20 日則有歐債危機與北韓領導人金正日猝逝為穩定股市再度進場；最近一次則是 2015 年 8 月 25 日因應全球股災進場，直到翌年 9 月 21 日才出清股票，創下史上最長護盤紀錄。

儘管國安基金提前預告今天即將召開臨時委員會，決議是否進場護盤，但仍無法抑制空頭氣勢，早盤賣壓持續湧入，開盤不到一小時指數就暴跌 400 點，指數下探 8779.59 點。

權值龍頭股台積電 (2330-TW) 昨天證實有員工染疫，儘管不影響公司營運，今天開盤仍陷貼息窘境，大跌逾 3% ，股價失守 260 元，成空方狙擊重點。

台積電股價臉綠，半導體族群也跟著腿軟，茂矽 (2342-TW)、旺宏 (2337-TW) 盤中大跌 4%，華邦電 (2344-TW) 與聯發科 (2454-TW) 也分別有 3%、2% 以上跌幅。

市場預期中央銀行今天宣布降息已成定局，金融族群今日全盤皆墨，玉山金 (2884-TW) 盤中跌停鎖住，台新金 (2887-TW) 也重挫 8% 以上，第一金 (2892-TW)、新光金 (2888-TW) 與元大金 (2885-TW) 也在賣單調節下大跌逾 6%。