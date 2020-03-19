限空令出鞘！金管會宣布跌幅逾3.5%股票 平盤以下禁止放空

肺炎疫情延燒，台股跌跌不休，金管會今 (19) 日進一步宣布新的救市手段，即日起，當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。

金管會繼昨天調降每日盤中借券賣出委託數量，及放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍後，台股仍未見起色，指數最低一度至 8523.63 點，大跌 695.942 點，刷新歷史盤中第三大跌點紀錄，終場雖然跌勢收斂，但仍下跌 537.33 點、跌幅 5.83%，則以 8681.34 點作收。

為穩定台股，金管會今天再宣布，近期國際金融情勢受到全球肺炎疫情影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場的秩序及穩定，保障投資人權益，避免個股價格因放空交易行為加速跌勢，即日起將採行有條件禁止放空措施。

金管會說明，2015 年 8 月曾採取全面禁空令，但這次經考量，認為可以採取有限度禁空，收盤價跌幅 3.5% 以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，這也是台股首次祭出「有條件禁空令」：以今天為例，有 1233 檔股票跌幅超過 3.5%，也就是明天有七成以上股票適用平盤以下禁止放空。

金管會指出，證券商及期貨商因辦理業務避險需求進行融券及借券賣出，則不在此限。

不過金管會也重申，由於國內防疫措施得宜，目前已將國境管制再升級，且台商回流及轉單效應應有助台股基本面，金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，倘股市發生非理性下跌情事，金管會將適時再進行評估及應變。