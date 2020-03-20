經濟大蕭條恐重現？德銀：美Q2 GDP將收縮13%

前川普政府經濟學家 Kevin Hassett 週四 (19 日) 警告，武漢肺炎 (COVID-19) 導致美國經濟大幅收縮，可能重演上世紀的經濟大蕭條 (Great Depression)。

肺炎疫情正使美國經濟陷入停滯，零售商、賭場、飯店和大學全面關閉，一度熱鬧的機場空無一人、公路和地鐵全空，工廠也正在關閉。

Hassett 說：「我們若不想陷入經濟大蕭條，就得找到一種讓人們重返工作崗位的方法，即使這樣做很冒險。」「因為就某個時點而言，經濟不能停止運作。」

在美國政府裡，聯準會 (Fed) 和政策制訂者正竭力緩解疫情大流行帶來的經濟打擊。

經濟學家警告，對就業的影響將十分嚴重。去年離開白宮的 Hassett 預測，當 4 月的就業報告出爐時，它將是「史上最糟的就業數字」，可能會失去 200 萬個工作。

這將輕易超越金融海嘯時期的數字，2009 年 3 月，美國的就業人數暴跌 80 萬。

史上最大的單月失業人數是 1945 年 9 月，當美國經濟從戰爭基礎轉向戰後基礎時，失去了 196 萬個工作崗位。

雖然美國在金融海嘯期間的失業率達到 10% 的高點，但遠不及大蕭條時期嚴重，1933 年的失業率曾飆升至 24.9%。

另外，與武漢肺炎有關的裁員工作也已經開始，由 Danny Meyer 經營的紐約飯店集團 Union Square Hospitality 週三 (18 日) 宣布，由於「幾乎完全沒有收入」，將裁員 80%，即 2000 個工作崗位。

全球最大連鎖酒店萬豪國際 (MAR-US) 已開始放無薪假，原因是旅遊業受衝擊，隨著購物者被迫留在家中，無數零售工作正處於危險之中。

截至 3 月 14 日當週，美國申請失業救濟金人數躍升至 28.1 萬人，是 2 年半以來的最高水平，而這可能只是個開端。

摩根大通週三表示，未來幾週美國的初請失業金人數將激增至 40 萬以上。

（圖：AFP）

裁員再加上衛生當局要求的社交隔離，將嚴重打擊 GDP。

德意志銀行週三在報告中警告，第 2 季美國國內生產總值 (GDP) 可能以 13% 的年率暴跌。

德意志銀行表示，就背景而言，這比經濟大衰退時期最大的跌幅嚴重一倍半以上，當時最大的收縮是 2008 年第 4 季 GDP 下降 8.4%。它也將超過二戰後 1958 年初創下的下跌 10% 紀錄。

德意志銀行經濟學家在報告中說：「隨著病毒傳播在未來幾週內進一步加速，美國經濟目前正遭受前所未有的衝擊，並且可能會持續一段時間。」

摩根大通的預測更悲觀，估第 2 季 GDP 下降 14%。該行稱其為各行各業「史無前例的全面凍結」。

摩根大通經濟學家說：「我們應為 3 月和 4 月一系列令人不安的經濟數據做好準備。」

因為美國經濟絕大多數受消費者支出驅動，這種影響更被放大。目前，隨著所有企業關閉或暫停營運，消費者不可能前往餐館、購物中心、劇院或旅遊消費。

德意志銀行週三警告，第 2 季消費者支出將下跌 8.9%，其中商品支出將下降 13.6%。預計企業支出還將萎縮約 20%，幾乎與經濟大衰退時期的深度相吻合。

海外的經濟痛苦可能更加嚴重。摩根大通預計，第 2 季歐元區 GDP 將下降 22%，英國將暴跌 30%。