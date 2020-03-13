散熱族群重摔 雙雄超眾、雙鴻開盤隨即打入跌停

台股今 (13) 日受美股影響，早盤摔破 9700 點，散熱族群儘管有 5G 手機、基站題材支撐，但難敵空方襲擊，包括散熱雙雄超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW) 開盤隨即打入跌停，泰碩 (3008-TW)、奇鋐 (3017-TW)、動力 - KY(6591-TW)、力致 (3483-TW) 等也逼近跌停。

散熱大廠超眾、雙鴻股價相繼創波段低點，其中超眾來到 175.5 元，寫近 8 個月來低點；雙鴻至 126 元，創近 9 個月新低；泰碩也有逾半根跌停，摔落均線。

散熱廠雖有韓國手機大廠如期發表新機利多，第 1 季營收有撐，雙鴻預期，本季營運難較去年同期成長，且毛利率也難達去年第 3、4 季水準。

雙鴻中國重慶廠復工率超過 70%，廣州、合肥廠復工率達 6 成以上，最晚復工的昆山廠，復工率也有 30%，且持續增加，估第 2 季營運可望回到正常軌道。

泰碩則指出，雖然中國廠復工率 7-8 成，手機、基地台客戶持續拉貨，不過上游廠復工率仍不佳，成不確定因素，估本季營運仍在損平或小賺邊緣。

超眾除昆山、重慶廠區外，還有台北三重廠，據了解，三重廠熱板月產能約 100 萬片，雖然產能較其他散熱廠小，但將不受疫情影響維持出貨。