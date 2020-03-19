長榮航去年連5年獲利 保留現金配息率創5年低點

長榮航 (2618-TW) 今 (19) 日公布去年財報，全年稅後純益 39.82 億元，年減 39.22%，每股純益 0.83 元，連 11 季獲利，也是連 5 年獲利，表現穩健，不過，董事會通過擬配發每股現金股利 0.25 元，配息率僅約 30%，是近 5 年最低，法人認為，應是為了保留現金因應今年經營困境。

今年以來航空業面臨武漢肺炎疫情嚴重衝擊營運，長榮航已祭出非強迫式無薪假專案，法人指出，今年第一季整體航空業的虧損狀況恐怕將是近年最難看。

長榮航去年合併營收 1812.75 億元，年增 0.76%，營業毛利 228.27 億元，毛利率 12.59%，年增 0.3 個百分點，營業利益 94.43 億元，營業利益率 5.21%，也較去年同期增加 0.27 個百分點，但因業外認列近 54 億元的財務成本，較前一年度多出 1 倍，侵蝕最終獲利金額。

進入 2020 年後，隨著疫情擴大在全球各國蔓延，國內外航空業者均面臨艱鉅的營運困境，2 月長榮航營收跌破百億元並創 8 年低點，導致股價在本周已跌破票面價，是 2009 年 8 月以來首見。

隨著我國中央流行疫情指揮中心將全球近百個國家提升為第 3 級警告，且觀光局已通函各大旅遊業者至 4 月底前暫停旅行社出入境團，再加上各國陸續鎖國，航空公司幾乎已面臨無人搭機的窘境。

為了因應目前困境，航空雙雄華航 (2610-TW) 和長榮航陸續祭出無薪假專案，期撙節人事成本，長榮內部公告專案事假實施日期至 5 月底，可能因疫情狀況機動縮短或延長。