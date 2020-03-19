鼎炫-KY去年獲利創高 EPS 8.14元 擬配5元現金股利

衡器暨專業 EMI 材料廠鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (19) 日由董事會通過去年財報，稅後純益 4.17 億元，創新高，每股純益 8.14 元，擬配每股 5 元現金股利，以今天收盤價 61 元計算，現金殖利率達 8.2%。

鼎炫去年營收 18.56 億元，毛利率 46.67%，年增 1.03 個百分點，稅後純益 4.17 億元，年增 2.03%，每股純益 8.14 元，鼎炫前 2 月營收受新冠肺炎疫情干擾，營收為 2.08 億元，較去年同期減少 18.9%。

鼎炫受惠集團近年積極擴大旗下 EMI 材料事業應用領域、單一產品的 EMI 材料滲透率提升等效益顯現，隨著全球主要品牌廠商陸續發表新機種產品，帶動材料事業維持良好銷售動能。

此外，衡器業務方面，鼎炫積極開拓全球大型連鎖超市 ODM 代工訂單，並進行中國農貿市場專案接單策略調整，在雙業務營運動能持續暢旺，明顯推升去年業績成長。

鼎炫主管表示，2019 年旗下衡器及材料事業營收比重分別為 35% 及 65%。

鼎炫短期雖受到中國生產基地及上游供應廠商延後復工影響而遞延訂單出貨，不過目前衡器與材料雙業務在手訂單無虞，且隨著復工產能稼動率將回升，面對消費科技產品技術朝 5G 技術升級，集團持續投入 EMI 材料產品研發，可望進一步挹注未來整體營運保持良好成長動能。