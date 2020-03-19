竹科晶圓鍍膜大廠砸百億投資 累計投資台灣三大方案達9187億元

經濟部投資台灣事務所今 (19) 日召開台商回台、根留台灣投資審查，分別通過復盛應用 (6670-TW)、橋椿金屬 (2062-TW)、科定企業及竹科某晶圓鍍膜大廠等 4 案擴大投資台灣超過 153 億元，累計投資台灣三大方案共 399 家企業，投資金額達 9187 億元，創造 75852 個本國就業機會。

經濟部表示，不願具名的竹科某晶圓鍍膜大廠專注彩色濾光膜、微透鏡代工業務，提供整合性晶圓級彩色濾光膜與光學薄膜技術，為因應市場、客戶對高階光學產品需求，預計投入約 100 億元增加產能滿足市場缺口，打造智慧化生產環境。

市場推測這家不願具名的晶圓鍍膜大廠，應該就是台積電 (2330-TW) 旗下光學、感測器元件業者采鈺，日前也傳出采鈺將在今年啟動大規模擴廠計畫。

經濟部指出，橋椿金屬是全球最大鋅壓鑄水龍頭零組件製造商，去年貿易戰後就積極提高台灣產能，繼去年 4 月 12 日首次通過台商回台方案後，預計再投資近 30 億元在中科廠區擴建既有廠房，並新增 19 條智慧組裝產線。

另一方面，高爾夫球桿頭製造商復盛應用、木製建材龍頭大廠科定企業，也預計分別投入 5 億元，擴建既有廠房，並添購智慧化生產設備，優化製程並強化研發能量。