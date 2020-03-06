六中小企業再加碼19億元 投資台灣3大方案將破9000億元

經濟部投資臺灣事務所今 (6) 日再通過 6 家中小企業擴大投資共 19 億元，包括南台彩藝、誠泰科技、騵大科技、德冠企業、興隆興工業及昭侒水產，用於添購智慧化廠房、產線，經濟部表示，投資臺灣 3 大方案將突破 9000 億元，至今共有 385 家企業投資約 8978 億元，創造 74563 個本國就業機會。

經濟部表示，南台彩藝從傳統印刷起家，因應工業智能化趨勢，計畫斥資逾 8 億元將現有 2 座印刷廠整併至南科，並添購智能化機械設備提升印刷技術，預計新增國內 32 個就業機會。

興隆興工業是大型零部件製造商，為國內外工具機、自動化設備、高階精密產品與國防產業零件提供加工服務，因客戶需求增加，舊有廠房已不敷使用，決定斥資近 6 億元在嘉義大埔美精密園區新廠增設自動化產線，並預計引進專為離岸風機業務量身打造的特大型加工機台，解決台灣風機水下基礎地基限於國外製造的困境。

另外，誠泰科技、騵大科技、德冠企業、昭侒水產則分別預計投資 1 億元，導入自動化功能產線，提升生產效率，其中德冠預計在高雄和發產業園區建設新廠，德冠也積極參與台灣綠能產業，除了是台灣「國艦國造」重要生力軍，也積極爭取加入台灣離岸風電運輸船零件供應鏈團隊。