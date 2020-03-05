東貝等4企業加碼投資台灣60億元 新建智慧化廠房

投資臺灣事務所今 (5) 日再通過 4 家企業擴大投資台灣 60 億元，包括 LED 封裝廠東貝 (2499-TW)、汎銓科技、麥豐密封科技、昕琦科技等，在台擴建智慧化廠房，提升產能、分散風險，截至今日，投資台灣 3 大方案已帶動 379 家企業，投資約 8759 億元，創造 74377 個本國就業機會。

投資台灣事務所表示，東貝是國內最大 LED TV 背光源供應廠，全球市占率超過 20%，因應整體大環境變動，擬擴大投資台灣，斥資逾 19 億元在新北五股工業區增設 6 條智能化產線，打造 100% 台灣製造 Mini LED、Micro LED 產品，並預計招募 78 位本國人才。

昕琦科技近年則由工業電腦跨足醫療器材領域，專注軟式隱形眼鏡及醫療用光學產品研發、設計及製造，因應客戶需求，昕琦也擬斥資 19 億元加速擴廠，除在現有楊梅廠建置無塵室外，也將新建楊梅二廠，導入 21 條自動化隱形眼鏡生產線，預計可望創造 409 個本國就業機會。

此外，投資台灣事務所指出，汎銓科技、麥豐密封科技也將分別投資 12、10 億元，其中汎銓將添購半導體材料分析設備，並招募 85 位高階製程研發分析人才，而麥豐密封科技則將建置 10 條自動化產線，專攻汽車、半導體、醫療、電動車電池及新綠能等高精密度密封產品。