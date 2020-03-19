三大法人照賣235.6億元 內外資聯手調節富邦VIX 18萬餘張

不甩金管會放空限制禁令，三大法人今 (19) 日照樣賣超台股合計賣超 235.68 億元，其中外資與自營商聯手大砍富邦 VIX 共 18 萬餘張；今天除息的台積電也遭外資棄息賣超 2.8 萬餘張。

美股道瓊指數跌破 2 萬點整數關卡，加深市場恐慌情緒，儘管財金部會大動作宣示救市，但仍無助於提振市場信心，三大法人今天同步站在賣方，其中外資賣超 212.21 億元、投信賣 6.69 億元、自營商也賣超 16.78 億元。

外資今天主持續調節權值股與金融股，賣超前五大分別為：富邦 VIX (88100 張)、第一金 (42701 張)、玉山金 (40065 張)、元大金 (28753 張)、台積電 ( 28657 張)；買超前五大個股為：聯電 ( 38656 張)、新光金 (13354 張)、台企銀 (6835 張)、國泰金 (6635 張)、元大滬深 300 正 2 (5651 張)。

自營商進出標的主要以 ETF 為主，賣超前五大為：元大高股息 (94940 張)、富邦 VIX(81899 張)、街口布蘭特油正 2(30347 張)、元大台灣 50 正 2(13800 張)、元大 S&P 石油 (11728 張)。

買超前五大分別為：元大 S&P 原油正 2(281514 張)、元大台灣 50 反 1(108004 張)、元大滬深 300 正 2(24984 張)、華新 (7988 張)、元大全球未來通訊 (7040 張)。

投信賣超前五大分別為：群創 (7285 張)、旺宏 (5370 張)、華通 (3639 張)、南亞科 (2353 張)、元大台灣 50(1769 張)；買超前五大：富邦台灣加權反 1(7000 張)、聯電 (2148 張)、元大台灣 50 反 1(2100 張)、京元電 (1888 張)、聯茂 (1660 張)。

法人表示，金管會今日宣布祭出禁空令，限制抵禦外資賣壓，政府基金也加碼 60.85 億元進場穩盤，台股仍一路摜破 10 年線、9000 點關卡，預估今天融資餘額恐跌破 1000 億元，後續要看成交量何時縮小，台股才有機會止跌回穩。