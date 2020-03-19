〈台股盤後〉空頭狙擊725家跌停 電金傳全倒 寫3年半新低

美股持續重挫，拖累台股今 (19) 日帶量暴跌，儘管財金部會宣示救市武器上膛待命，但仍不敵空頭狙擊，電、傳產、金三大族群無一倖免，全盤皆墨，部分族群指標股早盤就被打入跌停，指數開盤跳空一路摜破 10 年線、9000 點關卡，終場大跌 537.33 點收 8681.34 點，寫 2016 年 8 月以來新低點，上市櫃共 725 家打入跌停，成交量放大至 2697.49 億元。

肺炎疫情全球炸鍋，隨著確診病例暴增，美股道瓊指數昨天失守 2 萬點整數關卡，台股雖有國安基金預告在牛棚熱身，準備上場救援，但仍難擋恐慌性賣壓，指數一度重挫近 700 點。

權值三雄今天繼續遭外資砍殺，股價一片慘綠。台積電今天進行除息交易，但盤勢疲弱與員工染疫消息面影響，除息首日陷貼息窘境，終場大跌近 4% 收在 248 元；鴻海在賣壓狙擊下，終場大跌逾 5% ，股價跌破 70 元關卡，收在 66.3 元。

股王大立光也不敵賣壓調節，盤中股價一度跌停，午盤在買單進場後打開跌停，跌幅仍達 9.7% 股價收在 3250 元。

有降息壓力的金融股持續遭外資提款，包括玉山金、新光金、台新金、元大金、京城銀、三商壽與中租 - KY 全部跌停鎖死。

被動元件指標股國巨盤中直奔跌停關門，終場收在 229.5 元距離波段高點股價直接腰斬，華新科股價同樣跌停，下跌 14 元收在 130.5 元。

面板雙虎友達與群創也是外資狙擊目標，股價分別只剩 6.39 元、5.08 元。

儘管大盤一片慘綠，但也有部分傳產逆勢走揚亮起漲停紅燈，受惠民生物資需求急升，食品股愛之味、防疫概念股毛寶、IC 設計矽統、NB 手機零件族群的超眾，成少數受資金青睞的個股。

法人表示，武漢肺炎疫情擴及全球，在確診病例持續攀升的消息面衝擊下，空方持續占上風，在全球股市跌跌不休的情況下引發散戶隨外資步伐竄逃，短線要止跌回穩，必須看價格何時穩定並搭配成交量縮減，才有機會看到反彈。