〈武漢肺炎疫情〉台灣新增8例 北部高中生同班同學確診 全校停課

中央流行疫情指揮中心今 (19) 日宣布，我國新增 8 例武漢肺炎 (COVID-19) 病例，其中 1 例本土個案為日前確診的北部高中生 (案 59) 座位鄰近的同班同學，由於該班已有 2 人確診，因此，該高中自 20 日至 27 日進行全校停課。

指揮官陳時中指出，今天新增 1 例本土個案案 103，為案 59 的同班男同學，列為接觸者，他在 15 日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，16 日先行致電 1922 通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知為案 59 同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離，在今日確診。

根據防疫停課標準，該班級已有 2 人確診，因此，該校自 20 日至 27 日進行全校停課，衛生單位也將針對案 59 教室座位周圍同學進行擴大採檢。教育部長潘文忠表示，當地教育局日前就已擬定停課最壞打算，學校將會展開 50% 線上課程及 50% 線上自主學習，並提供學生載具及網卡，配合遠距教學使用。

此外，今天也增加 7 例境外移入個案，陳時中表示，案 101 為 70 多歲男性，是日前確診埃及旅遊團團員之 1，該團群聚目前共 5 人確診 (4 名團員、1 名接觸者)。案 104、108 分別為 40 多歲女性及 40 多歲男性，是跟團至奧地利、捷克旅遊感染，與案 61、72 同團。

陳時中強調，這些境外移入個案，部分旅客直接在機場採檢，也大多搭乘防疫車隊返家，未直接接觸社會大眾，並依照規定進行居家檢疫，餐食都直接送達門口，相對來說，社區傳播風險較低。