疫情衝擊 澳央行再度宣佈降息1碼至0.25％

澳洲央行 (RBA) 先前剛於在本月初宣佈降息 1 碼，如今 (19 日) 再度宣佈降息。澳洲央行將原先基準利率調降 1 碼至 0.25%，打破最低歷史紀錄，以幫助緩解武漢肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

澳洲央行將利率下調至 0.25% 的歷史新低，並表示該行將在實現就業和通貨膨脹目標之前不會回調利率。該行行長 Philip Lowe 表示：「將把利率保持在 0.25%，直到就業方面取得進展，並且有信心通貨膨脹率在全球範圍維持在 2-3% 的目標範圍。」

同時，澳洲央行也設定了三年期澳州政府債收益率約 0.25% 的目標，計劃從週五開始在次級市場上買進來實現這個目標。「央行也將通過在日常市場運作中進行為期一個月和三個月的回購操作，直到進一步通知，才能繼續為澳洲金融市場提供流動性。」Lowe 說道。

澳洲央行也表示，將為銀行系統提供定期融資的計畫，為中小企業提供信貸的支持，融資規模至少 900 億澳元，利率為 0.25%。「計劃中的各個要素相互補充，將有助於降低整體經濟的融資成本，並支持提供信貸，尤其是對中小企業的信貸。」

Lowe 認為，目前澳洲經濟狀態處於能夠應對疫情影響的良好位置。「銀行系統資本充足，流動性強。如有需要，可動用大量財政緩衝來支持經濟。央行正在與其他金融監管機構政府緊密合作，以協助確保澳洲金融市場繼續有效運作，並為家庭和企業提供信貸。」Lowe 說道。