顧立雄籲銀行勿抽銀根、雨天收傘 將納金檢重點

立法院財委會今 (19) 日召開「如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」 公聽會，金管會主委顧立雄呼籲銀行不要抽銀根、雨天收傘，除了可延長展延，最長可展延到明年 12 月底止，且嚴禁授信回存，金管會將對此納入金檢重點，確實落實挺產業就是挺金融業的準則。

顧立雄表示，銀行公會昨日召開臨時理事會議，針對不要抽銀根、雨天收傘做出重要決議，對於有財務周轉需要的企業，就算目前因為營業困難暫時停業，但只要提出持續經營意願、且能繳息正常，明 (2011) 年 6 月 30 日到期而需要展延的貸款本金，就可以同意展延到明年 12 月底為止。

舉例來說，本金在今年 4 月 10 日到期，可先展延六個月，到今年 10 月 10 日展延時間屆至，假設還有周轉需求，可再申請展延六個月，以此類推，最長可以展延到明年 12 月底止，但仍要維持繳息正常，不過可與各紓困案的利息補貼搭配因應。

另外，針對許多新創產業、小型旅行社等，表示要申請紓困卻因為沒有不動產抵押，而沒有擔保品，顧立雄表示，目前各個專案都至少有提供 8 成以上的信保機制，只要信保提出 8 成以上的保證成數，銀行都不可以再向客戶增提存單作為擔保，嚴禁授信回存，不可要求加強定存、設質等作為擔保，且金管會會進行金檢，若銀行違反此規定，金管會會做一定處置。

顧立雄進一步指出，目前各部會提出的紓困方案都希望能夠快一點，金管會也已經與各銀行溝通達成共識，500 萬以下的舊貸續約方案，兩周以內核定沒有問題，新貸的週轉金 10 天、振興貸款 15 天就能核貸，呼籲各中小企業有既有的往來銀行，找既有的銀行申貸會快一點。