商總提四大面向救經濟 建議5月全民降稅

立法院財委會今 (19) 日召開「如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」 公聽會，全國商業總會副理事長許舒博表示，我國防疫雖然超前部署，但是經濟方面卻沒超前部署，建議政府能夠透過擴大紓困預算、降稅、救股市、提振內需等四大面向來救經濟，並建議 5 月繳綜所稅時就全民降稅。

許舒博表示，紓困預算編列 600 億元，政府應該自問是否足夠支撐疫情發展與流失的損失，答案肯定遠遠不夠，我國防疫雖然超前部署，但是經濟方面卻沒，建議立即啟動第二階段預算編列，擴大紓困規模。

許舒博表示，第二點是降稅，稅法是拔鵝毛理論，現在鵝已經奄奄一息，還拔鵝毛，鵝要怎麼活，讓鵝恢復健康很重要，包括營業稅、地價稅、房屋稅都要考慮，雖然我國無法比照日韓對全民發錢，但建議減稅，例如可以今年 5 月綜所稅時就全民降稅。

第三是救股市，許舒博表示，每天看股市輸光了，民眾就無心消費，進而陷入百業蕭條，除了財政部主政的四大基金、國安基金護盤，盼金管會也要引導保險業資金於必要時迅速進場救市，救了股市才能提升經濟信心。

第四是促進內需市場提升，許舒博表示，現在境外人士都暫緩入境，外面的經濟貢獻進不來，就得仰賴內需，現在透過紓困借再多的錢給企業，最終還是要還，對刺激內需效果不大，如果民間消費信心薄弱，內需市場不振，恐會出現一片的歇業、失業、倒閉潮，因此唯有窮極一切力量無論是補貼或刺激政策，提振內需該花的錢要馬上花，不是等到疫情快結束才開始，這才是當務之急。