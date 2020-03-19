股匯雙殺台股重挫逾300點 連破十年線、9000點支撐

美股道瓊指數昨 (18) 日續崩 1338 點，跌幅 6.3%，費城半導體指數跌幅更達 9.79%，今 (19) 日台股加權指數以下跌 133.39 點開出後，隨即續挫超過 300 點，不僅直接跌破十年線約 9100 點位置，更摜破 9000 點大關，台積電除息行情失靈，台幣更重貶超過 1.3 角，市場憂心國際油價走勢，並等待今日下午台灣央行宣布最新利率決策。

亞股今早盤漲跌互見，韓股賣壓較重跌幅超過 4%，台股早盤跌幅更超過 3% 且跌幅逐漸擴大，跌點在 300 點左右，其中，台積電又貢獻跌點約 70 點。

台積電已連 10 日遭外資提款，農曆年後市值縮水 1.89 兆元，即便今日除息也不受投資人青睞，盤中跌幅超過 2.5%，一度跌破 250 元價位，台積電宣布一名員工確診武漢肺炎，該員工已入院進行妥善診治，不影響營運，不過，市場恐慌情緒仍高漲。

國際油價再次崩跌，美國西德州原油重挫達 24% 至每桶 20.43 美元，面臨 2 字頭保衛戰，市場避險情緒濃厚使資金積極回流美元避風港，即便美國聯準會重手降息仍無助美元指數走弱，最新報價來到 99.58，漲幅多達 1.48%。

台灣央行將於下午召開理監事會議進行利率決策，在國際主要央行多大幅度度降息因應疫情發展的不確定性之際，降息呼聲高漲，一般認為至少降息半碼至 1 碼的水準。

而國安基金今日也將召開臨時委員會議，討論是否啟動護盤機制。