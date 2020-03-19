10年線與9000關保衛戰 待國家隊出招

美股仍難擺脫一日反彈後又重挫的空方循環，美股道瓊指數應聲失守 2 萬點大關，空方又招待 1338 點，跌幅達 6.3%，費城半導體指數更重挫 9.79%。台股昨日台

指期結算，尾盤遭到外資摜壓，指數失守 9319 點重要關鍵支撐。隨即將進入 10 年線 9110 點與 9000 點關卡保衛戰，將靜待今日央行召開理監事會，以及國安基金盤後召開臨時會「出招」！關鍵點位為 8879、8984、9085 點。

台股今日如開低，未能挺住 9215 點，9200 點整數關卡護城河為 9173 點，如均失守即進入 10 年線 9110 點保衛戰，而 9100 點最後防線為 9085 點，如棄守則進入 9000 點關卡緊戒區，9068 點為重要中途站，9000 點最後護城河為 8984 點。8900 點兩端哨站為 8913 與 8879 點，如再摜壓，8800 點最後防線為 8788 點，8700 與 8600 點間重要哨站為 8653 點，如續往 8600 點下方再測低，可觀察 8569 點。但如要確認挺住 10 年線，最好能夠儘速站回 9273 點，要確認挺住 9300 點關卡，就必須站回 9319 點，多方才有機會重返 9385、9400 點，最好能站穩 9450 點，才有止跌機會。

今日台積電除息，外資態度將是關鍵，昨日已湧現棄息賣壓，但台股能否挺住 9000 點關卡，仍得看台積電能否穩住陣腳。而今天盤後，國家隊將密集出招，包括市場預期央行理監事會議將降息半碼起跳，以及國安基金將召開臨時會。經過連日融資斷頭，台股能否穩住，全看外資態度與國家隊 PK 結果。

台股要止跌最低條件，為 3 日不破低與站回 5 日均線，同樣的條件也可用來檢視個股，如個股已棄守短中長期均線，只要未達此一條件，都還在空方掌控中，極短線的跌勢都尚未結束，想進場的投資人，為了保護資金安全，最好再忍忍。不過想追空的投資人，此時也應記取「窮寇莫追」，在負乖離過大狀況下，仍隨時可能出現「瘋狗浪」。極短線可觀察國家隊與外資賣壓 PK 結果，加入贏家陣營。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)