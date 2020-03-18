疫情助長空頭氣勢 台股三天市值蒸發2.8兆

美股期指重挫拖累台股繼續走跌，終場不敵賣壓湧現大跌 220 點，指數失守 9400 點、收在 9218.67 點，逼近 10 年線關卡，上市公司市值三天內蒸發 2.8 兆元，市值掉回 28.03 兆元。

歐美武漢肺炎疫情持續失控，美股四大指數昨 (17) 日反彈，但多頭氣勢曇花一現，美股期貨指數今 (18) 日在空方氛圍籠罩下重挫，台股今天再跌 220 點，上市公司市值本週已蒸發 2.77 兆元。

武漢肺炎疫情嚴峻，美國總統川普下猛藥，擬推出 1 兆美元振興方案，激勵四大指數同步翻紅，道瓊工業指數更大舉反彈逾千點，但今早受美股期貨指數翻黑拖累，台股也失守 9400 點關卡。

外資 3 月以來持續賣超台股，本週以來累計賣超 849 億元，儘管國安基金目前仍按兵不動，但政府基金與官股券商仍持續進場低接，今天買超 53.36 億元，累計本週三個交易日已經買超 149.52 億元。

台股上週在恐慌性賣壓襲擊下，上市公司單週市值大減 3.7 兆元，驚險守住 30 兆元關卡，儘管財金部會首長頻頻出面喊話，表態國安基金隨時場邊待命，但仍無法削弱空頭氣勢，本週三天交易日市值已經蒸發 2.8 兆元。

法人指出，權值龍頭股台積電 (2330-TW) 明 (19) 日即將除息，今晚若美股續跌加上除息大盤指數蒸發，明天大盤恐面臨 10 年線保衛戰，屆時可密切留意國安基金是否近召開臨時委員會與進場時間。