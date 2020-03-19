外資棄息賣壓沈重 台積電今除息陷入貼息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 去年第 3 季配息 2.5 元，今 (19) 日進行除息交易，除息參考價為 257.5 元，受到近來肺炎疫情在全球擴大影響，市場擔憂後市動能，外資除息前連 10 賣，台積電早盤一度下跌逾 3%，來到 249.5 元，市值也跌破 6.5 兆元、下探至 6.46 兆元，陷貼息窘境。

外資連 9 個交易日賣超台股，共賣超逾 2652 億元，並持續調節大型權值股，特別是權值股台積電，台積電除息前夕外資賣超 32.9 萬張，持股比重降至 77.03%，棄息賣壓沈重。

市場恐慌情緒持續蔓延，美股周三賣壓不止，盤中再度遭逢熔斷，道瓊終場暴跌 1338 點，那斯達克指數也重挫 344 點，費半、標普 500 指數大跌逾 130 點，台積電 ADR (TSM-US) 也重挫 8.56%，收在 44.37 元。

在肺炎疫情衝擊下，外資日前出具最新報告調降科技股展望，示警下半年科技業風險正在上升中，半導體產業成長恐趨緩，今年台積電每股純益甚至可能零成長。

另一方面，台積電昨日公告，一名員工確診 COVID-19(新冠病毒肺炎)，該名員工已入院進行妥善診治，其曾近距離接觸者約 30 人，並已即刻進行為期 14 日居家隔離，公司並決議，將啟動分組辦公營運模式，並強調此事件不影響公司營運。