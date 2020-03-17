外資續賣超230億元 連9賣台積電 今年以來賣超突破60萬張

台股今 (17) 日再度重跌挫 200 多點，三大法人一共賣超 219.9 億元，其中外資賣超 230 億元，但期貨加碼多單不同調，現股方面，外資今日連九賣台積電，今年以來累計賣超 61.38 萬張。

三大法人今日一共賣超 219.9 億元，自營商買超 16.4 億元、投信賣超 5.9 億元、外資賣超 230.4 億元，外資期貨方面，淨多單增加 3976 口，來到 4.19 萬口。

在國際股市跌跌不休之際，外資除加碼富邦 VIX 4.2 萬張外，也買超富邦上証反 1、元大滬深 300 反 1；現股方面，除加碼電信雙雄中華電、遠傳外，7116 張外，外資偏愛股價位階較低的長榮、彩晶、中環、中石化等個股。

外資賣超方面，持續賣超權值指標台積電 3.75 萬張、鴻海 3.48 萬張，其中台積電遭連九賣，市值跌破七兆元、鴻海也遭連八賣；外資也調節面板雙虎友達 4.2 萬張、群創 1.57 萬張。

此外，在央行可能跟進 FED 降息下，今日外資也大幅調節兆豐金、元大金、玉山金、永豐金、新光金、國泰金等金融個股。

至於投信今日除了跟外資同樣加碼中華電外，也逢低買進 PCB 的泰鼎 - KY、金像電、南電、欣興等個股；不過，相較外資大舉調節台積電，投信逆勢積極加碼，買超 526 張，連三買。