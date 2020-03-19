庫德洛：川普政府考慮入股受困企業 但疫情衝擊最多只會持續數月

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週三 (18 日) 表示，川普政府「將盡一切努力」，來緩解受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊的經濟，其中一個構想，是考慮入股為此尋求政府援助的企業。

庫德洛表示，過去聯邦政府在 2008 年時入股通用汽車 (General Motors Co.)，就是一次不錯的交易。

但他也強調，這個構想只是眾多想法中的一個，疫情期間如何立法刺激的最終型式，仍取決於政府與國會談判的結果。

庫德洛還指出，如果疫情對經濟的衝擊比預期更糟的話，美國政府 1.3 兆美元的經濟刺激方案還能夠再加碼。

庫德洛對政府入股企業的看法，與他在 2009 年所做的評論形成鮮明對比。當時他評論歐巴馬政府救助汽車製造商，是「對自由市場資本主義的攻擊」。

根據目前媒體所取得的工作草案，川普政府正尋求透過兩輪現金發放，為美國人的銀行帳戶注入資金。包括在 4 月 6 日開始向美國人支付 2500 億美元的款項，然後從 5 月 18 日開始又進行 2500 億美元的現金支付。

庫德洛認為，疫情只會造成短期經濟損失，為期約「數週或數月，而非數年」。

他表示，美國經濟第 2 季將面臨挑戰，但在第 3 季或第 4 季之後，可能會見到 V 型復甦。