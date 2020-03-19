〈每日外資外匯觀點〉市場套現潮凶猛 流動性最佳的美元唯我獨尊

美股周三再度暴跌，再度觸發熔斷機制，美元指數衝破 101，主要非美貨幣受挫，英鎊一度暴跌 5%，澳幣跌幅最大也有 4.76%，周四金融市場持續震盪劇烈。

美股 10 天內出現四次熔斷，道瓊指數重回川普就職總統前的低點，美元指數衝破 101，創下 2017 年四月以來新高。過去兩周來，市場對武漢肺炎疫情對經濟造成衝擊的擔憂升高，期間聯準會激進的貨幣政策，反而對金融市場形成下跌壓力，資金湧向美元資產尋求避風港。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

CMC Markets 首席策略師 Michael McCarthy 表示，全球市場人氣正在惡化，股市持續暴跌顯示，更多的投資人正急於套現，而市場預期疫情衝擊經濟持續時間恐將延長，更引爆套現潮。

瑞銀策略師 Dean Turner 和 Thomas Flury 指出，在近期市場持續動盪下，企業和投資人需要美元來結算交易，更加推升美元的需求。

不過，策略師也指出，隨着聯準會和其他央行通過互換等工具在全球範圍內提供美元流動性，預期這些擔憂將消散，各主要貨幣一旦展開反彈，漲勢將和先前的跌勢一樣劇烈。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞銀集團周一的報告指出，英鎊兌美元目前存在超過 20% 的折讓，但 Turner 和 Flury 預計，一旦全球經濟止穩，英鎊將出現反彈。

財經網站 Forexlive 指出，過去幾年，外匯市場出現的「閃崩，大多數發生在流動性不足的時候或假日期間，但周三英鎊在 20 分鐘內暴跌 300 點，是前所未見的，是市場混亂日益明顯的又一個跡象，同時也可看出市場上出現了大規模的美元資金短缺。