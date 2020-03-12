「金磚之父」歐尼爾：英國央行降息太快 應保留降息子彈

鉅亨網編譯張詩苡 2020年3月12號0點32分

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，導致全球經濟受到衝擊，促使美國聯準會於上週宣佈緊急降息 2 碼。而隨後由於國際油價的重挫，更導致市場風險攀升，造成全球股市大跌，因此，英國央行於週三 (11 日) 追隨聯準會 (Fed) 的腳步，宣佈緊急調降利率 50 個基點，由 0.75% 調降至 0.25%，以減輕疫情對於經濟所造成的衝擊。

英國央行基準利率 (圖：Trading Economics)

但是，前高盛首席經濟學家歐尼爾 (Jim O’Neill) 卻對於英國央行的緊急降息表示批評，他指出，由於疫情仍在持續擴大，且英國的確診病例已達 382 例，其中甚至包含英國衛生副部長 Nadine Dorries，因此，英國央行選擇在此時調降利率，是個錯誤的決議，且顯得操之過急。

歐尼爾亦表示，近幾年來，儘管各國央行為了提振持續低迷的經濟，紛紛調降利率至歷史低點，但對於刺激景氣的效用卻不大。他亦指出，為了避免疫情的擴散，消費者皆減少外出頻率、以及取消旅遊計劃，而降息政策對於改善這個狀況，將很難產生任何效用。

除此之外，歐尼爾亦認為，英國央行應保留降息子彈，以在未來消費需求持續萎縮時，鼓勵消費者擴大消費支出。

除了貨幣政策之外，各國政府亦紛紛提出財政寬鬆政策，以對抗疫情所造成的損害。美國總統川普於日前提出了薪資稅的減免政策，此外，市場亦預期，英國財政大臣 Rishi Sunak 將於週三 (11 日) 宣佈擴大財政預算。

對此歐尼爾則表示，自 2008 年金融海嘯以來，由於各國紛紛削減政府預算，導致西方國家的私人投資及公共投資皆呈現低迷態勢。他呼籲各國政府應擴大投資，以刺激全球經濟的成長。