南亞擬配息2.2元 近6年新低 四寶共將發出逾953億元股息

南亞 (1303-TW) 董事會今 (18) 日通過去年盈餘分派案，每股擬配息 2.2 元，寫近 6 年新低，配息率 75.6％，將發超過 174.47 億元股息，以今日收盤價計算，現金殖利率約 4.2%。總計台塑四寶均已公告股利，共將發放超過 953 億元現金股息，為台股挹注資金活水。

南亞去年第 4 季營收 716.86 億元，季減 0.3%，年減 7.7%；稅後純益 41.43 億元，季減 48.3%，年減 4.3%，每股純益 0.52 元。去年全年營收 2853.43 億元，年減 14%；稅後純益 230.7 億元，年減 56.2%，每股純益 2.91 元。

南亞去年第 4 季受惠電子材料產品因 5G 及雲端運算發展，帶動本業獲利較上季顯著回溫，但全年來看，電子材料市況仍不如 2018 年，加上 EG 及 BPA 等化工產品表現大幅衰退，導致全年獲利腰斬。

台塑四寶均已通過去年盈餘分派案，台塑 (1301-TW) 擬配息 4.4 元，為四寶中配息最多者，台塑化 (6505-TW) 以 3.8 元緊追在後，台化 (1303-TW) 則是擬配息 2.9 元，四寶均維持超過 73% 的高配發率，共將發出超過 953 億元股息，為台股挹注資金活水。