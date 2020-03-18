〈台股盤後〉賣壓出籠開高走低 重挫220點收今日最低點 創39個月新低

美股周二大漲，激勵台股今 (18) 日早盤表現，一度站回 9500 點，不過，美股期指電子盤持續下殺，電子三雄震盪翻黑，傳產權值股台塑四寶、金融權值股走疲，指數震盪下挫，午盤後賣壓出籠、跌幅擴大，終場重挫 220.96 點或 2.34%，收今日最低 9218.67 點，創 2017 年 1 月以來新低，成交量 2097.53 億元。

台股今日上市族群中，僅電纜指數收紅，其餘均收黑，又以塑膠族群跌幅最重、超過 6%，其次為觀光族群、跌幅 4.9%。

櫃買市場今日開高走低，午盤後翻黑，終場下跌 1.64 點，以 111.66 點作收，創 2018 年 11 月以來新低，成交量 381.39 億元；上櫃指數僅航運族群收紅，遊戲族群跌幅最重、下挫 4.82%，其次為文創族群，漲幅 3.98%。

電子三雄今日早盤開高後，盤中遭賣壓調節，台積電終場收今日最低點 260 元，市值再下探至 6.74 兆元，單日市值蒸發 2074 億元；股王大立光下挫 3.61%，同樣收在今日最低點 3600 元；鴻海盤中走勢震盪，下跌 0.84%，收在 70 元。

防疫概念股持續成為盤面焦點，毛寶、基亞亮燈漲停，熱映大漲 7%，網家、優盛、太醫、馬光 - KY、亞諾法、富邦媒漲幅也超過 2%，濟生、恆大、美吾華也收紅。

散熱雙雄受惠去年財報表現亮眼，超眾亮燈漲停，雙鴻大漲 5%，奇鋐也收漲。IC 設計族群同獲資金青睞，沛亨大漲逾 6％，九暘漲 4%，通嘉、譜瑞 - KY、重鵬均漲逾 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，即便美股跌深反彈，但亞股交易期間美股期貨仍大跌，顯現底部尚未到來，也導致亞股下挫，在美股未止跌前，不排除台股持續探底的可能，操作上勿過度急躁，待美國疫情趨緩，美股轉為震盪整理格局，且底部 3 天不再破底後，再進場佈局。