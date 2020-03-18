救慘業 金管會要求銀行勿拒收紓困貸款案件

立法院財委會明 (19) 日將召開「如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」 公聽會，金管會表示，為因應武漢肺炎疫情，該會已陸續採行相關因應措施，包括提醒各銀行總行以最快速時間布達各分行，對企業向銀行申請紓困貸款的案件應先進行收件，不要因為還未收到相關部會的「作業規定」，就拒絕收件。

目前包括經濟部、勞動部、交通部對各產業都已祭出紓困方案，金管會表示，因應疫情嚴峻，金管會已採行多項作為，以協助各目的事業主管機關研議擬訂對產業的紓困振興貸款相關措施，使各產業順利度過疫情衝擊。

例如建議各目的事業主管機關於所訂特別條例授權相關紓困子法中，納入協助產業取得貸款支付員工薪資，以避免企業裁員或減薪，以符政府對受影響產業員工提供協助的意旨。

金管會進一步表示，因為各部會所訂紓困貸款辦法已完成發布，金管會也已經提醒各銀行總行以最快速時間布達各分行，對企業向銀行申請紓困貸款的案件應先進行收件，不要因為還未收到相關部會的「作業規定」，就拒絕收件。

同時，請各銀行總行儘速配合各部會所訂紓困貸款辦法，修正相關內部作業規定及系統；並請請總行辦理員工訓練，並儘速完成「作業規定」及「系統」建置，以效率化完成辦理事項。

金管會強調，銀行針對紓困要優先收件，據各目的事業主管機關於所訂相關資金紓困機制，已參酌過去協處方案於提供新增優惠貸款，或舊貸款展延等事項中增訂免責條款，承貸金融機構辦理紓困相關事項，各經辦人員對非由於故意、重大過失或舞弊情事所造成的呆帳，得免除相關責任，希望藉此提高銀行評估辦理貸放的意願，幫助陷入困境的企業或個人度過難關。

金管會於今日召開「研商受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響相關紓困機制會議」，邀請本國銀行總經理、信保基金、銀行公會等相關單位，說明紓困機制並督導各金融機構對紓困振興貸款相關措施，且要各銀行本於授信專業加以協處，讓政府資源達到協助目的及振興效益。

銀行公會還將於周五 (20 日) 邀請各目的事業主管機關及銀行業者，舉辦相關紓困機制宣導說明會，以利銀行瞭解相關政策，共同協助受疫情衝擊的企業及個人順利渡過難關，穩定經濟發展。

此外，為協助受疫情影響還款有困難的個人度過疫情衝擊，金管會也已邀集銀行公會及部分銀行召開研商個人債務協處機制會議，並提出債務協處機制，產品範圍只要是個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，協處機制至 7 月底止。

若有資金還款困難，信用卡帳單的應付帳款得申請緩繳 3 至 6 個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款：本金或利息得申請展延 3 至 6 個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

在信用紀錄方面，債務人於緩繳或展延期間依協處條件無須繳納相關本金或利息，在清償期尚未屆至的情況下，非屬信用不良，亦不會發生有繳款遲延的信用紀錄。