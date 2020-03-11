經濟部明起開放布口罩出口 國營事業釋紓困方案

因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情全球蔓延，經濟部今 (11) 日表示，國內口罩產能逐漸穩定，在疫情指揮中心同意下，明 (12) 日起將開放布口罩可以通案准許出口，另外，經濟部轄下國營事業包含台電、台糖也分別提出相關措施減輕廠商、民眾負擔。

經濟部表示，口罩禁令將持續至 4 月底，但隨著國內口罩產能提升，加上考量海外國人防護需求，配合疫情中心同意公告，將自 3 月 12 日起至 4 月 30 日止，開放國內民眾寄送布口罩基本防護使用。

經濟部強調，准許輸出的布口罩是指「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」，而為利出口通關，出口人不需向經濟部國貿局申請輸出許可證，但應在出口報單輸出入許可文件號碼欄位，填寫免輸出許可證代碼 FT999999999998，並檢附出口貨品確實為布口罩切結書。

口罩產能方面，經濟部表示，60 條口罩產線日前已陸續上線投入生產，國內本周可達到日均產量 920 萬片，下周將達 1000 萬片，下一批 32 條新產線，也將在 3 月底陸續交機生產。

防疫紓困方面，經濟部指出，為減輕業者因協助增產所造成用電量大增問題，台電已研擬廠商超約用電相關電費減免措施，超過契約容量部分，將依實際用電量按原契約單價計收，不加倍收費，實施期間將自 1 月 24 日實施口罩出口禁令起至疫情趨緩止，減免期間預計約半年。

台糖今也宣布租金紓困措施，台糖承租人可提出申請將租金繳納期限展延至今年底，台糖指出，疫情期間將比照國有財產署公告的國有非公用不動產租金紓困措施，承租人申請展延期間將免計收違約金、遲延利息，近期將陸續通知承租人。