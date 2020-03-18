〈華碩法說〉去年純益121億年增1.87倍 EPS 16.3元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (18) 日舉辦線上法說並公布去年第 4 季財報，在體質調整發酵與業外挹注下，去年稅後純益達 121.39 億元，年增 1.87 倍，每股純益 16.3 元。

華碩去年第 4 季品牌合併營收 892.88 億元，季增 0.93%、年增 1.35%，毛利率 13.15%，季減 2.13 個百分點、年增 9 個百分點，營益率 1.11%，季減 3.82 個百分點、年增 8.31 個百分點；稅後純益 26.39 億元，季增 53.15%，並由前年同期負轉正，每股純益 3.6 元。

華碩去年品牌營收 3325.3 億元，年減 5.7%，毛利率 13.44%，年增 2.83 個百分點，營益率 2.18%，年增 1.39 個百分點，稅後純益 121.39 億元，年增 1.87 倍，每股純益 16.3 元。

華碩去年調整營運體質有成，包含整改虧損手機業務，預計今年第 2 季調整結束，展望今年，仍看好電競、輕薄筆電將成兩大動能，在產品及營運管理上改善也逐步發揮效益，但貿易戰、疫情、處理器供貨尚不穩定，是短期較大營運風險。

華碩去年產品營收中，個人電腦占 71%、零組件則占 29%，依出貨地區來看歐洲占 34%、亞洲占 45%、美洲則占 21%。