建商二代延續美學精神  張駿：讓年輕人買得起房也養的起

「大隱小藍海」是大隱開發首座小宅案，操刀者是 35 歲的大隱二代張駿。與父親的美學至上不同，張駿針對土地不同適地性、創造出獨一無二的環境共好概念，他笑說，房子不只好看，且要年輕人買得起、又養的起，才是最大的價值所在。

張駿出身金融業，原本從事不動產評估業務。27 歲時，擔任大隱開發董事長的父親張裕能詢問接班意願後，丟給他幾個核心觀念，就讓他進入售後服務部門了解客戶需求，接著再進入設計規劃部門，了解與建築師合作過程、如何延續大隱精神。

張駿直言，一開始只重視成本的觀念、認為房地產只是時間比較長的商品；如今導入人的價值與美學意義後，在有限的時間把產品做到最好，建築已成為一生志業。

張駿說明，建築是一個創造生活容器工作，根據地理位置的不同，將理念透過技術、為住戶打造出最大生活價值。 一如兩千年前的古羅馬建築師維特魯威所言的「實用、兼顧與美觀」。小藍海是大隱開發在紅樹林地區的第八案，傳承著人與建築、建築與環境以及建築彼此之間的對話。

歷經多年的操刀，「小藍海」成為張駿第一塊操刀的試金石；全案面積約 2250 坪、共 A、B、C、D 四塊相連基地，進入巷內即被大隱建築系列環抱，四塊基地融入其中，又保有各自至少 15 公尺以上棟距。C 區基地更保留近 300 坪之花園空間，形成四塊基地中庭花園概念。

張駿認為新世代的台灣年輕人重視美感、注重品質，充滿自由意志、秩序、自主的價值觀，於是他要創造一間年輕人住得起的房子，也要打造養得起的房子，外觀不僅延續大隱一貫美學風格，理性水平線條的外觀，在外牆建材上摒棄常用的玻璃帷幕，選擇容易清潔保養的日本自潔磚。

為了實現「美好生活容器」的理想，張駿將設計重點放在環境與公設當中。「小藍海」的綠覆率是大隱特區最高的社區，D 區針對退休年長者規劃步道、 C 區針對幼童、青壯族打造小型操場、攀岩場等設施。頂樓公設更規劃專業洗衣空間，結合戶外空中花園、曬被區，一連串的庭園景觀與嬉遊賞玩的動線規劃，讓洗衣變成一件更有趣的事。

張駿秉持著「一個大烤箱可以解決 8 成的宴會需求」理念，宴會廳以北歐風格導入大烤箱，實現北歐文「hygge」所代表的珍惜與親朋好友相聚精神。

室內坪數的設定，張駿認為 20 至 40 坪、最能保留一個家庭的基本雛形，標準層樓高均規劃 3 公尺以上，B、C 兩區更規劃樓高 3.5 公尺，讓小空間擁有更多收納機能，視覺上也更為舒適，以符合退休族、SOHO 族等不同族群使用需求。