防疫當道，新型商辦靠這三招，廣受企業主青睞

歷經中美貿易戰、台商資金與產業回流，台灣商辦、廠辦需求大增，更帶動了一波商辦換屋潮；不過受到武漢疫情影響，讓過去強調地段佳、投報率高等新商辦產品，如今更導入人流管控、當層排氣的空調設備，堪稱與時俱進的建築進步，創造更高的投資報酬率。

歷經 17 年前的 SARS 經驗，面對武漢疫情、台灣領先全球的防疫成績堪稱亞洲最佳；而產業界為了上班分流、降低疫情衝擊，不少企業採取短期共享辦公室、在家上班等措施；此波疫情也讓企業主、建商開始思考除了地段之外，未雨稠繆的防疫設計，好讓上班族更安心工作。

(圖 / 興富發提供)

這一波新的商辦換屋潮、「如何找尋好的商辦環境、還能創造高投報率」成為購置企業總部顯學。 然而，市中心地段雖佳，但過去 20 多年少有新商辦大樓推出，舊辦公室的軟硬體、外觀、大廳、公設等，早已不符現代所需。

以高雄 A 級辦公大樓聚落中正金融特區為例，在金融、交通、飯店、百貨、休閒核心商業區地段條下，同時具備橘線雙捷運，被企業主視為佈局亞太、東協市場、運籌兩岸重要據點。過去市中心老舊商辦屋齡普遍超過 20 年以上，不僅結構屬於過時的法規設計，包括動線管理上缺乏統一門禁管制、對內封閉循環的空調系統、不夠便捷的雲端網路設備，都造成每個上班族日常工作的不便。

(圖 / 興富發提供)

因此新型的商辦規劃，包括接待大廳、採用在 1 樓直接發卡的統一門禁管制，以及更多元的開放式休憩、陽台空間，興富發推出的「高雄 CBD」擁有當今防疫最重視的「獨立空調」、「全熱交換器」、「當層排氣」，3 大健康商辦的指標功能。

(圖 / 興富發提供)

相較於一般舊大樓，沒有獨立的排氣管道，僅能靠開窗達成空氣流通；加上室內一般排氣多透過「共同管線」排出，無法有效避免新型冠狀病毒傳播，「高雄 CBD」則採用「當層排氣」，能夠有效降低病毒在空氣流動的可能性，使這項指標也為企業老闆購買、租賃首要條件之一，未來在防範各大流行病擴散期間，也能讓員工、客戶更加安心。

疫情會過去，防疫觀念會留下來，台灣開放的投資環境、新商辦優異的地段價值加上新穎的防疫設計規劃，都是提高新頂級商辦產品穩定租金收入及優異投報率主要因素。「高雄 CBD」位於中正金融商圈市中心，結合商業區、企業辦公與文教區方向發展，商業土地價值稀有， 吸引企業主與投資人的青睞。台灣在本次疫情管控優異的成績，加上良好的就業環境；與這波台商回流的趨勢更可以讓台商作為新南向投資布局的重要據點，創造商辦需求更加熱絡。

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