星宇航將暫停營運峴港航班 營收幾乎全面斷炊

星宇航今 (18) 日宣布，越南峴港航班自 21 日起暫時停飛到 4 月底，也就是說，今年 1 月才開航的三條航線，全數停擺到 4 月底，除了暫時靠電商販售品牌周邊小物，營收可說是全面斷炊。

星宇今年 1 月才風光開航，一口氣開出馬來西亞檳城、越南峴港和澳門三條航線，然而，澳門率先因疫情衝擊停擺，日前也宣布檳城暫停營運，現在峴港航班也取消，勢必對營運造成更大的壓力。

星宇預計 3 月 29 日起逐步恢復澳門每日 1 班早班機往返服務，檳城則未有確切復航時間點，不過，隨著歐美疫情越演越烈，各國鎖國狀況也加劇，能否在 3 月底起恢復部分航班，有待觀察。

比起尚有貨物空運和其他轉投資事業的國籍航空，星宇幾乎是僅靠著客運撐營收，現全面暫停營運，財務壓力加重，最新消息是台北地方法院前日前判決長榮集團已故創辦人張榮發遺囑有效，但可上訴，儘管張國煒勝訴，法人預料，短期內恐無法因此次判決為星宇快速挹注更多的資金。

事實上，不僅星宇航空，整個航空業正面臨嚴峻考驗，台灣虎航 (6757-TW) 昨日重磅宣布取消占營收比重最高的日本航線，僅保留東京成田和大阪關西航線少部分航班，再加上其他航線均停擺中，營收也等同全面斷炊。

即便華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 營運體質相對優異，已接連推出非強迫式的無薪專案事假供員工申請，希望藉此撙節成本，度過這次的航空業寒冬。